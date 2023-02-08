الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول على مستوى المملكة في اختبار القدرات (نظري) بنسبة ٧٣.٣ ٪؜ للبنين والخامس على مستوى المملكة في مؤشرات التحصيلي (علمي) بنسبة ٧٠ ٪؜ للبنات والقدرات (علمي) بنسبة ٧٣.٢٪؜ للبنات و٦٩.٣٪؜ للبنين في إنجاز جديد ونجاح مميز للإدارة وطلابها وطالباتها.جاء ذلك في إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التعليم عن المؤشر والترتيب لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة على مستوى المملكة.وأظهرت مؤشرات مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تحسناً متميزاً حيث حصل مكتب تعليم العارض على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشر القدرات (علمي) بنسبة ٧٧.٣٪؜ والتحصيلي والقدرات (نظري) بنسبة ٧١.٤٪؜ و٧٦.٨٪؜ ، فيما حقق مكتب تعليم الملز المركز الأول على مستوى المملكة في التحصيلي والقدرات (علمي) بنسبة ٧٥٪؜ و٧٨.٦٪؜وحلت ١٠ مكاتب تعليم هي: الروضة والدرعية وطويق، الملز، العارض، العليا، المعذر، النسيم، حريملاء وثادق ضمن أفضل ٢٠ مكتب تعليم، من أصل ٢٠٠ مكتب تعليم على مستوى المملكة في مؤشرات التحصيلي (علمي ونظري) والقدرات (علمي ونظري).ويأتي هذا التميز تأكيداً للجهود الكبيرة والحثيثة للمدارس بمعلميها وإداراتها والمشرفين في مكاتب التعليم القائمين بواجباتهم التعليمية، وفق أساليب وطرق حديثة ومتطورة، تبنتها وزارة التعليم في السنوات الأخيرة، ولشركاء النجاح أولياء الأمور على متابعتهم المستمرة للمستويات التعليمية لأبنائهم، وهذا التحسن يدل على نجاح رحلة التحسين التي تقودها وزارة التعليم بشكل عام وإدارة تعليم الرياض بشكل خاص.// انتهى //11:16ت م0045