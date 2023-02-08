بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسكشف تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أنجز خلال العام الماضي 2022م العديد من الخدمات الرئيسة للمرضى والمراجعين المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمستشفى، بلغت في مجموعها أكثر من 168 ألف خدمةوأكد التجمع أن إحصائية قسم السجلات الطبية بالمستشفى، أظهرت بأن الخدمات المقدمة للمراجعين بمختلف أنواعها في العام المنصرم بلغت 168555 خدمة، وذلك عبر عدد من الوحدات الداخلية، لافتاً النظر إلى أن تخصصي بريدة قام بفتح 41194 ملفاً جديداً للمرضى، وكذلك تحديث 75209 ملفات، وتمت عملية الأرشفة الإلكترونية لعدد 7563 ملفاً.وبيّن تجمع القصيم الصحي أن المستشفى قام بخدمة 9466 حالة في وحدة الاستقبال، و6588 لكتاب الجناح، بالإضافة إلى 17334 خدمة ترتيب لملفات التنويم، وكذلك 10606 خدمات ترميز طبي للملفات، كما بلغ عدد الحالات المسجلة في وحدة الوفيات 595 حالة.// انتهى //11:20ت م0046