سكاكا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تقريراً عن منجزات أمانة المنطقة لعام ٢٠٢٢ ، وتقريراً عن مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص ٢٠٢٢ المقام بمدينة الرياض.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه مدير عام الاستثمار بالأمانة المهندس عامر السالم ، حيث قدم المهندس الشرعان شرحاً عما تضمنته التقارير من جهود وأعمال وإحصائيات عن المنجزات والخطط المستقبلية وعن مشاركة أمانة المنطقة في منتدى فرص الاستثماري.واطّلع سموه على مستجدات المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة ومحافظاتها والآليات التنفيذية المتخذة لتحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل الخدمات البلدية، واستعرض التقرير أكثر من 700 فرصة استثمارية ضمن روزنامة متنوعة، وذلك خلال مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي لاقى نجاحاً رائعاً.وأكد سموه أن المنطقة تُعد أرضًا خصبة للاستثمار لما تتميز به من ميز نسبية متعددة ، منوهاً سموه بما تحظى به المنطقة من دعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، في مختلف مجالات وجوانب التنمية، مثمنًا سموه جهود الأمانة المبذولة ومواصلة الجهود واستمراريتها وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة ومحافظاتها.من جهته ثمّن المهندس الشرعان دعم واهتمام ومتابعة سموه لمشروعات وأعمال أمانة المنطقة .// انتهى //11:57ت م0056