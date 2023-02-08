الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسناشد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، القوى المتصارعة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على الأراضي السورية، وإعطاء مساحة للعمليات الإغاثية، وفتح ممرات آمنة لمرور قوافل المساعدات الإنسانية، وطواقم الإسعاف والإنقاذ، على آثار الزلزال المروع الذي ضرب سوريا وتركيا، وسبب دماراً كبيراً في المنشآت المدنية، وخسائر بشرية ومادية.وثمن الاستجابة الكبيرة والسريعة التي أعلنت عنها الحكومات والمنظمات للاستجابة لمتطلبات الوضع الإنساني الحرج الذي أحدثته كارثة الزلزال، مبينًا أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ممثلة بأمانتها العامة وأعضائها من هيئات وجمعيات الهلال الصليب الأحمر العربية قد باشرت عملياتها الإغاثية للشعب السوري.وحث الجميع - حكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية - على تكثيف مساعداتها الإنسانية لضحايا الزلزال، مؤكدً استعداد المنظمة العربية التعاون مع المانحين لإغاثة الشعب السوري، حيث توجد طواقم الهلال الأحمر السوري على أرض سوريا بصفتها الوكالة الرائدة للعمل الإغاثي داخل سوريا وتساندها طواقم عدد من منسوبي ومتطوعي هيئات وجمعيات الهلال / الصليب الأحمر العربية التي وصلت سوريا خلال الساعات الأولى من وقوع الزلزال.وبين الدكتور التويجري، أن المنظمة من خلال المركز العربي للاستعداد للكوارث في مقر أمانتها بالرياض تتابع الحدث لحظة بلحظة، وتصدر تقارير فورية عن الوضع الإنساني وعن الجهود الإغاثية المقدمة من الدول ومن المنظمات ذات الرسالة الإنسانية.// انتهى //11:57ت م0057