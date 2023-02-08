الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في صحة البيئة خلال العام الماضي 2022م، عدد 4260 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية ومنافذ البيع في حاضرة الدمام، وتنفيذ 16945 عملية رش لمكافحة الحشرات باستخدام 41944 كيلو جرام من كميات المبيدات والمطهرات لتعقيم الشوارع والأماكن العامة.وأوضحت الأمانة بأن المختبر المركزي للأغذية بالأمانة استقبل خلال الحملة الوطنية للأغذية، 795 عينة بنسبة 85،71% عينة من المواد الغذائية، و6،43% عينة من المياه، إضافة إلى 7،86% عينة من الخضراوات، كما استفاد من برامج التثقيف الصحي في الأمانة 33509 متدربين وإصدار 32610 شهادات صحية.وأكّدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية والتثبّت من تطبيق وتقيد كافة المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية ومتابعتها ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" والعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي، داعية الجميع بالتكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //11:58ت م0058