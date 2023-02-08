سكاكا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الفائز في جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد، لأفضل عمل فني في اليوم الوطني.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأمير محمد بن فهد الدكتور محمد الحزيم، يرافقه الأمين العام لمجلس شباب منطقة الجوف الأستاذ مهند الهادي وخبير تمكين من مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة الدكتور عبدالله الجابر.واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أهداف الجائزة والمنافسة بين أبناء الوطن، وقد أثنى سموه الكريم على أهداف الجائزة، وإثراء مشاركة الفئات الشبابية بهذه المناسبة.وفي نهاية اللقاء كرم سموه الفائز من أبناء منطقة الجوف بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل فني متميز لليوم الوطني في النحت فيصل بن صالح النعمان، وتمنى سموه له دوام التوفيق والنجاح.كما سلم سموه لمجلس شباب الجوف وثيقة الشريك الإستراتيجي لجائزة الجامعة لأفضل عمل مميز في اليوم الوطني.// انتهى //12:00ت م0059