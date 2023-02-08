القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في القاهرة اليوم، برئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون القائم بين البرلمان العربي والشبكة البرلمانية لحركة الانحياز، التي تمثل الجناح البرلماني لثاني أكبر تجمع عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووقع الجانبان عقب المباحثات مُذكرة تفاهم مشترك، بهدف مأسسة التعاون بين البرلمان العربي والشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك تشجيع التعاون بين اللجان ذات الصلة في المنظمتين، فضلاً عن تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة البرلمانية.// انتهى //12:18ت م0062