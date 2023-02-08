الطوال 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأنهت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال خلال شهر يناير الماضي، صيانة 4636 عمود إنارة في مختلف أحياء وشوارع المركز والقرى التابعة له، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوّه البصري.وأوضح رئيس بلدية الموسم المهندس محمد بن علي حكمي، أن الفرق الميدانية المتخصصة تواصل أعمالها الميدانية لصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، داعيًا الجميع للتواصل عند وجود ملاحظات أو شكاوى عبر الخط الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.// انتهى //12:18ت م0063