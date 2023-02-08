الطائف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسدشّن النادي الأدبي الثقافي بالطائف، أمس، رواية ( في انتظار ديسمبر ) للكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي، حيث قدم أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف الدكتور موسى الحالول قراءة للرواية، بإدارة عبد العزيز عبد الغني عسيري، ضمن برنامج النادي الجديد ( رَق منشور ) والخاص بتدشين إصداراته الحديثة لهذا العام.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد أن هذا التدشين هو أولى فعاليات البرنامج حيث سيتم تدشين بقية مطبوعات النادي لهذا العام وستقام قراءات نقدية لها من قبل أكاديميين ونقاد مختصين في شتى فروع الأدب والإبداع ، وقد افتتحت الأمسية بكلمة لرئيس النادي الأدبي الثقافي عطاالله الجعيد، التي تحدث فيها عن فكرة برنامج ( رق منشور )، مشيراً إلى أن فكرة التسمية كانت بمقترح من المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي.ودعا الجعيد مثقفي ومثقفات محافظة الطائف والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي والسردي لحضور أمسيات وفعاليات هذا البرنامج والتفاعل معه والتي ستقام بمقر النادي بالفيصلية .وأعلن الجعيد عن منح العضوية الشرفية للمسرحي فهد ردة الحارثي لإسهاماته الأدبية والثقافية والمسرحية حيث قلده وشاح العضوية وأهداه درع العضوية الشرفية بمشاركة مدير جمعية الثقافة والفنون فيصل الخديدي.// انتهى //12:27ت م0064