الدائر17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستفقد محافظ الداير المشرف العام على مهرجان البن السعودي العاشر نايف بن ناصر بن لبدة الليلة الماضية، موقع المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، وآخر الاستعدادات والتجهيزات المعدة لانطلاق فعاليات المهرجان يوم السبت القادم.واستمع المحافظ، من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، لشرح مفصل حول المهام والأعمال التي تقوم بها مختلف اللجان العاملة في مهرجان البن، الذي سيتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة، موجهًا الجميع بتكثيف الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات لإنجاح المهرجان الذي ستتواصل فعالياته على مدى 10 أيام.// انتهى //12:36ت م0065