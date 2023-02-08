الكويت 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 3ر7 نقاط ليبلغ مستوى 22ر7393 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 %.وتم تداول 137 مليون سهم عبر 9240 صفقة نقدية بقيمة 8ر37 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر18 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5655 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 % من خلال تداول 4ر80 مليون سهم عبر 4530 صفقة نقدية بقيمة 19ر12 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر3 نقاط ليبلغ مستوى 02ر8235 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 % من خلال تداول 6ر56 مليون سهم عبر 4710 صفقات بقيمة 6ر25 مليون دينار.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر15 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5694 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 % من خلال تداول 6ر66 مليون سهم عبر 2901 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار .// انتهى //13:31ت م0081