الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأعلن مؤتمر ليب23، خلال فعاليات اليوم الثالث، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» وشركة «تحالف»، عن إعلانات وبرامج تمويلية في المجال الرقمي بقيمة 580 مليون دولار، إضافةً إلى إطلاق مركز للبيانات وأكاديميتين لتنمية مهارات المواهب التقنية وتزويدهم بأدوات المستقبل.ويأتي في مقدمة الإعلانات، ما كشف عنه مجلس المحتوى الرقمي «Ignite» والمتمثل في إطلاقه عددًا من المبادرات وحزمة من البرامج التمويلية وشراكات مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار، كما أعلنت شركة «Wipro» المتخصّصة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية عن استثمارات بقيمة 110 مليون دولار، بغية توسيع خدمة استوديوهاتها السحابية، وإيجاد حلول الرعاية الصحية الرقمية، ودعم تطوير الكوادر المحلية.من جهتها، أعلنت منصة تصميم الألعاب العالمية «Unity» عن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة إلى جانب مركز لتطوير الألعاب الإلكترونية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك سعيًا منهما لتنمية المواهب التقنية.وامتدادًا لسلسلة إعلانات اليوم الثالث، كشفت شركة «Zoho» المتخصصة في تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية عن خطتها للتوسع في المملكة، معلنةً عن زيادة مرتقبة في أعداد مكاتبها، وإنشاء منطقة سحابية لخدماتها، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار للعشر سنوات القادمة كرصيد محفظة دعمًا للشركات الناشئة نحو تحولها رقميًا.بدورها، أعلنت شركة «Damac» عن توسع استثماراتها في مراكز البيانات الضخمة بالمملكة بقدرة إجمالية تفوق الـ 55 ميجا واط.واختتمت شركة «Amazon» إعلانات اليوم الثالث بإعلانها إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة لتطوير وتدريب أكثر من 30 ألف من المواهب، وتقديم أكثر من 35 ألف شهادة احترافية بمجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة الوطنية الفاعلة وذات الصلة بمقدمتها «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» ومبادرتها «مهارات المستقبل» و «الأكاديمية الرقمية السعودية» التابعة لها، علاوةً على «برنامج تنمية القدرات البشرية» و «أكاديمية طويق».// انتهى //13:32ت م0082