الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر يناير الماضي، أكثر من 7587 مريضًا، منهم 5496 مريضًا نُقلوا إلى المنشآت الطبية، شملت على 3 حالات من المرضى، وتصادم مروري، وحالات غياب عن الوعي/ إغماء .وأكدت الهيئة سعيها للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافةً إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //13:39ت م0085