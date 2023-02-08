الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسيشارك البريد السعودي| سبل في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي ينعقد بتنظيم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير 2023م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، تحت شعار" منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن " وذلك لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.وتستعرض "سبل" من خلال جناحها المشارك، خدماتها البريدية واللوجستية، كخدمة تصديق الوثائق الحكومية، وخدمة التخليص الجمركي التي تقدمها سبل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، حيث تم معالجة 3.4 ملايين مادة بريدية واردة دوليًا من أكثر من 115 دولة في 2022، ويتجلى دور سبل في التأكد من سلامة الشحنات وتهيئتها للمعاينة الجمركية عند وصولها، وتحضير وإنشاء البيانات الجمركية، والتواصل الفعال مع العملاء عبر القنوات الرسمية لسبل، وكذلك التواصل مع الجهات المختصة لتسريع عملية فسح الشحنات وتصديرها إلى عناوين العملاء.ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية وقيادات الشركات والخبراء وعموم المهتمين بالمجال؛ لبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها.وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في البريد السعودي | سبل فهد آل عبدالعزيز أن المشاركة في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية تعد فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية واللوجستية التي تسهم في تسريع الأعمال، كما تهدف إلى إبراز إسهام سبل في الخدمات الحكومية الرقمية مـن خـلال دعـم ورفـع تصنيـف المملكـة فـي مؤشـر الأداء اللوجســتي وعرض خدمات تحاكي تطلعات شركائها وعملائها وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.// انتهى //13:49ت م0086