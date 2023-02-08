الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وشركة إزري العالمية عقدًا لتطوير نسخة 2023 للمنصة الجيومكانية الوطنية، وذلك على هامش مؤتمر "ليب23".وتهدف الهيئة الجيومكانية من خلال هذا المشروع إلى تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية لتعزيز الخدمات التي تشمل أطلس إلكتروني للمملكة، وتطوير بوابة البيانات الجيومكانية المفتوحة لأهداف التنمية المستدامة SDGs، وخدمات التوأمة الرقمية لمدينة الرياض، وخدمات التنقل والملاحة، وخدمات بيانات الطرق، إضافة إلى بيانات نقاط الاهتمام، وبيانات المباني ثلاثية الأبعاد، والمعلومات الآنية للطرق، والشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، وأدوات تحويل للمراجع الجيوديسية، وخدمات الشبكة الوطنية لمحطات المد والجزر.ووقع العقد من جانب الهيئة الرئيس الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، ومن جانب الشركة مدير الإستراتيجيات الدولية بشركة إزري العالمية سهيل العبد.يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة ويحسن الأداء.// انتهى //13:56ت م0087