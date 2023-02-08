نجران 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، وذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري.واشتمل التقرير على الخدمات الإسعافية والطبية والإدارية، وكذلك البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي جرى تنفيذها بالمنطقة.وبيّن التقرير عدد الحالات الإسعافية التي باشرها الفرع خلال العام الماضي، حيث بلغت 8364 حالة، وبلغت نسبة رضا المستفيد 97% في حين بلغ عدد المستفيدين من التثقيف المجتمعي 8813 مستفيدًا ومستفيدة، فيما بلغ عدد المتطوعين 3667 متطوعًا ومتطوعة.وثمّن سموه الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافةً إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.// انتهى //14:01ت م0089