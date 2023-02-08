الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وشركة الإلكترونيات المتقدمة عقد تشغيل البنية التحتية الرقمية الجيومكانية خلال مؤتمر "ليب23".ويتضمن العقد تشغيل البنية التحتية الرقمية الجيومكانية والدعم الفني لها، إضافة إلى تشغيل جميع خدمات التحول الرقمي وضمان استمرار الأعمال وتقديم الخدمات من التحول الرقمي وتوفير خدمات مدارة WI FI ، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة عن طريق تطبيق أعلى المعايير الخاصة بالتحول الرقمي مثل الهيئة الجيومكانية رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، فيما مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن حمود المسلم.// انتهى //14:07ت م0092