الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم , محاضرة بعنوان "التحريض علىارتكاب جرائم الإرهاب في الفضاء الرقمي وأساليب الوقاية منه" قدمها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي ـ الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية بالتحالف الإسلامي، بحضور أمين عام التحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وتطرق الدكتور الصبيحي إلى مفهوم استخدام تقنية المعلومات للأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات يتمحور بعضها في نشر أفكار ومبادئ الجماعات الإرهابية والدعوة لها وتمويل عملياتها والتدريب عليها، وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية، ونشر طرق صناعة المواد المتفجرة التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية، إضافةً إلى نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.مما يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي (المجال الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري)، والموجهة إلى ممثلي الدول الأعضاء.// انتهى//14:26ت م0095