الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية النسخة النهائية لنموذج الجيويد الجديد في المملكةKSA-GEOID21) في مؤتمر "ليب 23".ويأتي هذا الإطلاق في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقق أهدافها في اعتماد وتطوير البيئة التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع المكاني الوطني، والتعريف بالمرجع على المستوى المحلي لضمان سهولة وصول المستخدمين إليه، ولدعم حوكمة البيانات الجيومكانية وتكامل الأعمال والاستثمارات المتعلقة في المعلومات.ويتميز نموذج الجيويد بقياسات جيوديسية أكثر ، وبيانات تجانس ومساحة تغطية أكبر، ودقة متوسط قيم ارتفاق جيويد أفضل بحوالي 2سم في أنحاء المملكة ودقة شبكيةGrid Resoluttion 0.025 *0.02.ويهدف إطلاق هذا النموذج إلى إيجاد مرجع مكاني وطني موثوق إلى جانب تعيين دقيق للارتفاعات ويستفيد منه القطاعات الحكومية والأعمال والأفراد كما يشكّل أهمية لدى قطاع أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به، في المملكة والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء بما في ذلك اعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.// انتهى //15:41ت م0113