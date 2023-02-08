الباحة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي ‫الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة، "منصة تكامل" للربط الإلكتروني, بحضور المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات ماجد الغباشي ومدير عام الادارة العامة لتقنية المعلومات المهندس فيصل فاضل الغامدي.ونوّه سموه بما تعيشه المملكة من مرحلة تحول سريعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة لرؤى وطموحات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد حفظهما الله.وتهدف "منصة تكامل" التي وجّه سموه بسرعة إطلاقها للربط الإلكتروني بين مركز الاتصالات الإدارية بإمارة الباحة مع الجهات الحكومية بالمنطقة، مما يسهم في تسريع وصول المعاملات والرد عليها ورفع مستوى التحول الرقمي وتيسير التكامل بين الجهات الحكومية وإمارة المنطقة .// انتهى //15:42ت م0114