الباحة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية النوعية الجاذبة، التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، منوهاً بما تحظى به المنطقة من دعم سخي من القيادة الحكيمة في مختلف مجالات وجوانب التنمية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط يرافقه وكيل الأمين للاستثمار المهندس صالح بن شيبان .واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير المشروعات الاستثمارية والعقود التي تم توقيعها مؤخراً، والفرص المعروضة والمتنوعة بين مخططات خدمية وفنادق ومنتجعات سياحية وترفيهية ، ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية وغيرها .وأكّد سمو أمير المنطقة أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة التنمية وتعزيز النهضة الاقتصادية بالمنطقة .من جانبه ثمّن الدكتور السواط لسمو الأمير حسام بن سعود اهتمامه وحرصه على دعم القطاع البلدي بالمنطقة, مؤكداً طرح الفرص الاستثمارية بشكل دوري وبإجراءات ميسرة وسريعة بما تحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار للاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.// انتهى //15:44ت م0115