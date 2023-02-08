الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسناقشت لجنة الرياضة للجميع بدول مجلس التعاون التعديلات والإضافات المقترحة على لائحتها التنظيمية، من أجل تحديثها بهدف تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال الرياضة للجميع، وتسهيل وتسيير عمل اللجنة لتفعيل برامجها وأنشطتها المشتركة.جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس اللجنة والأمين العام لاتحاد الرياضة للجميع بدولة الإمارات العربية المتحدة سعيد العاجل، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس، والأمانة العامة.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أهمها اختيار ممثل المملكة العربية السعودية ياسر الخثلان، رئيساً للجنة للفترة من (2023ـ2027)، وممثل سلطنة عمان محمد العامري نائباً له، مقدمين الشكر والتقدير لرئيس اللجنة للفترة من (2019ـ2023) سعيد العاجل على جهوده المتميزة وتعاونه وحرصه الدائم على تفعيل عمل اللجنة، متمنين للرئيس الجديد ونائبه، كل التوفيق والنجاح، وبذل المزيد من الجهد لتطوير عمل اللجنة، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.كما ناقشت اللجنة أهمية تفعيل وتنفيذ الخطة التشغيلية لها للفترة القادمة، ووضع عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مجال الرياضة للجميع، واقتراح الأطر العامة لكل برنامج تتضمن (نبذة عن البرنامج ــ الإجراءات التنظيمية ـ أهدافه ــ شروط المشاركة ــ الفئة المستهدفة ــ عدد المشاركين ــ مدته ـ الأحكام "الشروط" العامة)، لتحقيق المستهدفات الخاصة بها.كما نوقشت أماكن تنظيم المهرجان الخليجي للرياضة للجميع، في الأعوام القادمة، والتي ستقام بداية من عام 2024م، ورحبت اللجنة بدعوة دولة الكويت للمشاركة والحضور في المؤتمر العلمي الدولي الأول (الرياضة للجميع أمن مجتمعي) تحت شعار "غاية وإرادة"، الذي سينظم خلال الفترة من 10 - 13 مارس 2023م، بدولة الكويت، إضافة إلى مناقشة أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في إطار التعاون الدولي المشترك والحوارات الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الرياضة للجميع.يذكر توصيات الاجتماع ستعرض على لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في اجتماعهم القادم، للتوجيه بشأنها.// انتهى //15:47ت م0118