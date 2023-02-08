الخرطوم 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عنان حامد محمد بمكتبه اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالسودان بيتر كيواي.وأكّد الوزير أهمية دعم المنظمة لمشروعات التقنية والبنية التحتية للمعابر والمنافذ، بجانب توفير الدعم لاحتياجات المهاجرين.ولفت إلى أن السودان ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة في إنفاذ الخطط والبرامج الخاصة بدعم قضايا المهاجرين واللاجئين والنازحين.من جانبه ثمن بيتر كيواي الدور المهم الذي ظل يلعبه السودان واهتمامه بالمهاجرين واللاجئين وقضاياهم، مؤكداً التزام المنطمة بتوفير الدعم اللازم لإنفاذ كافة المشروعات الإنسانية المتعلقة بالهجرة.// انتهى //15:54ت م0119