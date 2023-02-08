القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مسقط اليوم، وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات القضية الفلسطينية، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي حول القدس الذي تستضيفه الجامعة العربية الأحد المقبل.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها، بأن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزير العُماني أهمية المؤتمر للتعريف بقضية القدس وأبعادها المختلفة، القانونية والسياسية والاقتصادية، وحشد كل دعم من أجل تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة سياسات الاحتلال.// انتهى //15:56ت م0122