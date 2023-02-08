القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم أعمال الدورة (111) على مستوى كبار المسؤولين برئاسة موريتانيا، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.ورأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.ويتضمن جدول أعمال المجلس عددًا من الموضوعات الاقتصادية، ومنها إعداد الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية (2023 – 2033)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، ومنها دعم دولة فلسطين اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن مناقشة تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.كما يتناول جدول الأعمال عددًا من البنود الاجتماعية، في مقدمتها إعلان الدوحة تحت عنوان "المضي قُدمًا ما بعد 2030: "نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد" الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك مبادرة الأمين العام للجامعة العربية المتمثلة في "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032".ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين تقريرًا بنتائج أعمالهم ومشاريع القرارات والتوصيات للدورة الوزارية (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا الخميس برئاسة موريتانيا.// انتهى //15:58ت م0124