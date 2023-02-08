جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسشاركت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة في المؤتمر السادس للفرص المتكافئة تحت شعار "القيادة المستدامة والابتكار التكنولوجي في الإدارة" المنعقد اليوم بالبحرين, بمشاركة أكثر من 300 شخصية علمية وخبراء في مجال التعليم والتنمية، وتستمر فعالياته 3 أيام, حيث يشتمل على 200 ورقة بحثية, مركزة على تكافؤ الفرص والتنمية المستدامة بشكل عام.وأوضح رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان, أن المؤتمر الذي يُنظم بالشراكة مع الجامعة، وجامعة برونيل البريطانية, يرسم مجالات أوسع بحثية وأكاديمية، ويتطرق لشؤون التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ مشيرًا إلى تخصيص المؤتمر حيزًا للتطورات التعليمية العصرية، والتعليم والتدريب لصقل القيادات المستقبلية في خدمة الوطن.وبين أن مشاركة الجامعة تحتوي على أوراق عملٍ ممثلة في "القيادة المستدامة والابتكار التكنولوجي"، و"القيادة المستدامة في الأعمال"، وتطوير المناهج وطرق التدريس وأنماط التفكير بما يوجد مبتكرات جديدة في مجالات التعليم؛ إضافة إلى وجود 33 جامعة خاصة بالمملكة يدرس بها نحو 150 ألف طالب وطالبة، يتخرج منهم سنويًن نحو 30 ألف خريج وخريجة ينخرطون في مختلف قطاعات سوق العمل، منوهًا بأن جامعة الأعمال والتكنولوجيا حققت خلال فترة قصيرة نتائج متقدمة في الاعتماد الأكاديمي والبحث العلمي ومواكبة متطلبات المستقبل.// انتهى //15:58ت م0125