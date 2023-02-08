الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع مجموعة stc مذكرة تفاهم تهدف إلى التباحث حول إطلاق مشروع تطوير منصة تعهيد اجتماعي لجمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال مشاركة سدايا في اليوم الثالث لمؤتمر ليب 23، الذي ينعقد خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023 تحت عنوان "نحو آفاق جديدة" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثل سدايا في مذكرة التفاهم نائب المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر العنيزان ومن جانب المجموعة الرئيس التنفيذي للتقنية أيمن الفرج.وتهدف مذكرة التفاهم إلى حوكمة وتطوير وتشغيل النموذج الأولي لمنصة التعهيد الجماعي التي تسهم في جمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تمكين بيئة الذكاء الاصطناعي في المملكة والتحول نحو الخدمات الرقمية ومجتمع المعرفة ودعم المحتوى المحلي التقني.// انتهى //16:33ت م0138