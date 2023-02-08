الجبيل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين بمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل أمس محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، والوفد المرافق، الذي يضم محافظ جنوب الشرقية الدكتور يحيى بن بدر المعولي، ومحافظ الداخلية هلال بن سعيد الحجري، ومحافظ جنوب الباطنة سيف بن حمير الشحي، ومحافظ الوسطى معضد بن محمد اليعقوبي، ومحافظ الظاهرة نجيب بن علي الرواس، ومحافظ شمال الشرقية علي بن أحمد الشامسي.وأوضح محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، أن مدينة الجبيل الصناعية منطقة تسير وفق خطط مستقبلية، وتتميز بالاستدامة في المدن واستيعابها للجوانب الاقتصادية والصناعية وحياة الأفراد والسكان فيها من حيث البيئة والتعليم وغيرها لتكون عناصر جذب ومساهم حقيقي في الاقتصاد الوطني.وقام الوفد بجولة على مركز الزوار شاهدوا خلالها نشأة مدينة الجبيل الصناعية والفكر الاستثماري المميز الذي خولها بأن تكون مصدر جذب للاستثمار المحلي والعالمية إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيأت المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين، ثم اطلعوا على مجسم ونموذج المركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز إدارية، وتجارية، وعوامل جذب سياحية، واستمعوا إلى شرح حول مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وعن خطط التوسع المستقبلية والصناعات التعدينية التي تضمها.// انتهى //16:33ت م0140