الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة خلال اليوم الثالث من مؤتمر "ليب23"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.ومثّل "سدايا" خلال التوقيع المستشار في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالعزيز البهلال، وعن الجامعة العربية المفتوحة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الدكتور سالم باقديم.وتهدف المذكرة إلى إقامة دورات تدريبية من قبل الجامعة لمنسوبي "سدايا"، وأيضا تقديم برنامج تدريبية لطلبة ومنسوبي كلية دراسات الحاسب الآلي بالجامعة عبر أكاديمية سدايا، وتسهيل عملية التسجيل من خلال الربط بنموذج طلب الالتحاق بالبيانات الوطنية السعودية.// انتهى //16:34ت م0141