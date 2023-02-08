الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، بتنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأكد معاليه أهمية أعمال المؤتمر التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة بين الدول وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات والمحافل التي تشمل المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتحقيق أفضل السبل لأتمتة هذه القطاعات، لتبني فهم مشترك للتعامل مع تحديات حماية الأمن، وتيسير الحركة التجارية، وتنظيم وإدارة جميع أنشطة العمل الجمركي ومنافذه، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجةٍ من الكفاية والإنتاجية والتنافسية.وأشاد البديوي بمخرجات أعمال المؤتمر، الذي يسهم في توفير منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية مع المنظمات الدولية والخبراء والمهتمين، مؤكدًا أهمية دعم المنظومة الرقمية المطورة والمتكاملة في مسعى لتحقيق استدامة الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن، والاستقرار والعمل الجماعي للتعاون في المجالات كافة، مشيدًا بجهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي أسهمت بشكل واضح بإبراز دور الأمن في رفع جودة الحياة، وتطوير كل القطاعات ورقمنة خدماتها.// انتهى //16:36ت م0142