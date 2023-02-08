الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقع بنك التنمية الاجتماعية اليوم، على هامش فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر ليب التقني الدولي، اتفاقية تعاون مع شركة "علم"، بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين، من خلال التحول الرقمي للخدمات، مما يضمن تقديم خدمات ميسرة، تحقق الرضى للمستفيدين.ووقع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، وعن شركة "علم" الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الجضعي، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون والعمل معًا على تطوير الأنظمة التقنية، بما يتيح تقديم الخدمات والربط لتبادل البيانات، وفق دليل الربط المعتمد بين الطرفين.وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير حلول ومنتجات تهدف لتعزيز الاستفادة من البيانات، وصناعة منتجات مبتكرة مبنية على تحليل المخاطر بالاعتماد على النماذج الذكية، وبما يدعم إيجاد حلول تمويلية نوعية للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة.وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية: "تستهدف هذه الاتفاقية الاستفادة من قدرات "علم" في دفع عجلة التحول الرقمي، وزيادة قدرة البنك على تلبية احتياج الكثير من القطاعات الحيوية والواعدة، وتحسين جود البيانات ورفع مستوى الثقة بها، حيث يتطلع البنك إلى إحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه، التي تسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات، ويستفيد البنك من خدمات التواصل المباشر والموثوق للإشعارات والتنبيهات بطريقة سهلة وميسرة عبر قنوات مختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتطوير ورفع كفاءة التطبيقات والخدمات المقدمة" .ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم"، الدكتور عبدالرحمن الجضعي: "يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والمضي قُدُمًا في بناء شراكةٍ إستراتيجية مع هذه المؤسسة التنموية الرائدة التي نرى فيها شريكاً مهمًا لنا.ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الحلول التقنيّة وتطوير الخدمات المتقدمة والمبتكرة لمساعدة البنك على تطوير إجراءاته والارتقاء بجودة أعماله وخدماته من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة التي تُسهم في تعزيز الأداء وكفاءة الخدمات ومنظومات العمل وضمان رضا المتعاملين".ويعكس إبرام اتفاقية التعاون خلال "ليب 2023" تنامي مكانة هذا الحدث العالمي كمنصةٍ إستراتيجية للتواصل بين رواد التكنولوجيا، ومناقشة تحديات وفرص التحول الذكي ورسم ملامح المستقبل الرقمي.وتأتي مشاركة بنك التنمية الاجتماعية مع "عِلم"، في إطار دعم الاقتصاد الابتكاري، وتعزيز تبنِّي التقنيات المتقدمة، وإطلاق المشاريع الرقمية الرائدة التي من شأنها النهوض بمختلف القطاعات في المملكة وتمهيد الطريق لازدهارها ونجاحها، تماشيًا مع طموحات و"رؤية المملكة 2030".وجاء مؤتمر "ليب 2023" في نسخته الثانية هذا العام تحت شعار "نحو آفاقٍ جديدة"، خلال الفترة بين 6 إلى 9 فبراير في الرياض، لكي يلعب دورًا مشهودًا في تعزيز الحراك الرقمي في المنطقة، وإبراز أحدث التطورات التقنية وسبل توظيفها لتنمية الأعمال في مختلف القطاعات، وليكون منصة بارزة تجمع روَّاد القطاع وقادة الفكر التقني.// انتهى //16:37ت م0143