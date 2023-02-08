نجران 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان العسل الأول بمنطقة نجران الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات، بتنظيم من مركز بئر عسكر.وتضمن المهرجان تقديم أنواع العسل الذي تشتهر به منطقة نجران مثل السدر والسمرة والشوكة والطلح، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والجمعيات بالمنطقة.وشهد المهرجان مشاركة واسعة من النحالين بمنطقة نجران وخارجها، لتسويق منتجاتهم من العسل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما شهد اقبالاً كبيراً من الزوّار في حركة نشطة لشراء العسل بأنواعه.//انتهى//16:37ت م0144