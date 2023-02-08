الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسيشارك ديوان المظالم في مؤتمر (LEAP2023), الذي تنطلق نسخته الثانية في الفترة من 6 - 9 فبراير الحالي بمركز واجهة الرياض، حيث تأتي المشاركة بجناح خاص يَعرض من خلاله تجاربه الرقمية في القضاء الإداري وما يمتلكه من تقنيات ومنصات وبرامج رقمية.وتشتمل مشاركة ديوان المظالم وإداراته التقنية على عرض عن التقاضي الرقمي لدى ديوان المظالم وما يرسمه من خطوات نحو تطوير تجربته إلى التقاضي الذكي، إضافة إلى واقع المحكمة السحابية.وتأتي مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر في إطار حرصه على التفاعل مع العديد من المؤتمرات والمعارض ضمن علاقاته التشاركية والمجتمعية وسعيه الحثيث في نشر الوعي بالقضاء الإداري وما له من منصات وبرامج رقمية.// انتهى //16:37ت م0145