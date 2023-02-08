الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع مركز الذكاء الاصطناعي للتدريب؛ بهدف إعداد النشء لعلوم المستقبل خصوصًا في مجالي برمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي، ضمن عملها في تعزيز التعليم والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر ليب 23 الذي ينعقد خلال الفترة من 6- 9 فبراير لعام 2023 تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، شريكًا للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثل "سدايا" في مذكرة التفاهم نائب المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر العنيزان، وعن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور سعود بن محمد المهيدب.وركزت المذكرة على نشر ثقافة علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بين الشركات وفي المجتمعات العامة، وتوفير أحدث التقنيات لتصميم وبرمجة الروبوتات، وتدريب الكوادر البشرية على أيدي مدربين ماهرين ومختصين بالذكاء الاصطناعي وتأهيلها للمشاركة بالمسابقات كالهاكثون، إضافة إلى المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية من خلال تمكين الكوادر البشرية المختصة ببرمجة الروبوتات في مجال الذكاء الاصطناعي.// انتهى //16:38ت م0146