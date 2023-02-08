حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت جامعة حائل ممثلة بكلية الشريعة والقانون اليوم، اتفاقية تعاون علمي مع مصرف الإنماء للتعاون المشترك والتكامل فيما يخدم تطوير المصرفية الإسلامية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وذلك بالمدينة الجامعية.ومثّل الجامعة عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الغسلان، ومثّل مصرف الإنماء رئيس قطاع الشرعية الأمين العام للجنة الشرعية بالمصرف الشيخ ياسر بن عبدالعزيز المرشدي.وتهدف الاتفاقية إلى تبادل التجارب والخبرات، في مجالات البحث العلمي، والتقويم، والتحكيم، والمشروعات العلمية، والبرامج المتخصصة، والبحوث الشرعية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الاستشارات التخصصية الشرعية المتعلقة بالجوانب العلمية والأبحاث الشرعية والدراسات والأوراق العلمية ذات الصلة بالمصرفية الإسلامية، وكذلك إقامة ورش العمل المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الأغراض البحثية، وتنفيذ البرامج والمشروعات العلمية التي تهم الطرفين وتحقق أهداف كل منهما .// انتهى //16:38ت م0147