حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأعلنت غرفة حائل عن طرحها 500 فرصة تدريبية منتهية بالتمكين من العمل في المنشآت الصحية بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المنطقة وجامعة حائل، وذلك ضمن ملتقى لقاءات حائل، بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.وأوضح رئيس الغرفة هاني الخليفي أن الملتقى استعرض البرامج التي تقدمها مثل "مزن للتمويل"، مفيدًا بأن التخصصات التي يحتاجها القطاع الصحي وتم إعلانها لطالبي العمل متنوعة وأحصيت وفق احتياج المنشآت الصحية التي تضم فني رعاية المرضى، ومساعد طبيب أسنان، وفني التعقيم الطبي، وفني تخطيط القلب، وفني الترميز الطبي، وفني تخطيط المخ والأعصاب، داعياً طالبي العمل الذين تنطبق عليهم التخصصات التقدبم على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://hc.org.sa/rej1 .// انتهى //16:40ت م0149