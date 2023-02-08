الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي, مشاركتها الإستراتيجية في معرضي Saudi Horeca و Salon Du Chocolat، اللذين سيقامان في جدة سوبر دوم، خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير .وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى الجمع بين متذوقي الشوكولاتة، والمنتجين، والهواة، وأبرز طهاة المعجنات، وتسليط الضوء على أحدث المنتجات في هذا المجال، وتمثيل العلامات التجارية العالمية الكبرى في مكونات المعجنات والمخابز، والآلات والملحقات التي تساعد على إحداث فرق مع الحلويات اللذيذة والمبتكرة، فضلاً عن توفير الفرصة للزوّار لحضور مثل هذه الأحداث، والاطلاع على الثقافات المتعددة في إنتاج الشوكولاتة .وتسعى هيئة فنون الطهي عبر مشاركتها الإستراتيجية في هذا الحدث الكبير إلى استقطاب معارض عالمية متخصصة في القطاع للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليًا، فضلًا عن فتح قنوات اتصالية بين الطهاة السعوديين ونظرائهم من مختلف دول العالم .يذكر أن معرض الشوكولاتة ( Salon Du Chocolat ) يقام لأول مرة في المملكة، ويعد أكبر حدث في العالم متخصص في الشوكولاتة والمعجنات، وهو حدث سنوي يهتم بصناعة الكاكاو، ويجمع متذوقي الشوكولاتة المحترفين، المنتجين، المؤلفين وطهاة الحلويات، وكان قد تأسس في باريس عام 1994، ومرّ في جولةٍ على 17 دولة حول العالم. ويقام في هذه الفترة العرض السنوي المخصص للشوكولاتة والحلويات بمشاركة ما لا يقل عن 33 مدينة، بما في ذلك نيويورك، طوكيو، وموسكو، وبذلك تنضم جدة إلى القائمة عبر احتضانها للمعرض هذا العام .// انتهى //18:28ت م0165