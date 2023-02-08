الخرطوم 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقد المبعوثون الدوليون الذين يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوربي وبريطانيا والنرويج وألمانيا والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي اجتماعًا اليوم بالخرطوم مع القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري.وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر في تصريحات صحفية: أن المبعوثين الدوليين أكدوا دعمهم للاتفاق الإطاري، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارتهم هو الدفع بعملية الاتفاق الإطارى للوصول لاتفاق نهائي.وأضاف أن المبعوثين أكدوا استئنافهم لدعم السودان الذي انقطع منذ 25 أكتوبر العام قبل الماضي.من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي وشؤون السودان بيتر لورد ممثلا للمبعوثين الدوليين دعمهم ومساندتهم للاتفاق الإطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر الماضي للخروج من الأزمة الحالية.وأشار لورد إلى أن الاتفاق الإطاري هو أفضل أساس لتشكيل حكومة مدنية مقبلة في السودان، وأفضل أساس لإنشاء ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تفضي إلى انتخابات.// انتهى //18:30ت م0167