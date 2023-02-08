الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأعلنت شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز"، عزمها افتتاح موقع إنتاج جديد في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة الرقمي وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة.وتعمل الشركة بدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وستتعاون "هيوليت باكارد إنتربرايز" مع شركة الفنار الرائدة في مجال التصنيع وتوفير الحلول الرقمية، لإنتاج نماذج من محفظتها المبتكرة لحلول الحوسبة وطرحها في المملكة.وتعتزم الشركتان إلى تقديم استثمار طويل الأجل بملايين الدولارات، مما يسهم في دعم أهم المبادرات الوطنية التابعة لقطاعي العام والخاص في عدة مجالات، ومن ضمنها التعليم والصحة والنفط وخدمات التمويل والصناعة.ويسهم الاستثمار في ترسيخ مكانة "هيوليت باكارد إنتربرايز" والتزامها تجاه المملكة العربية السعودية الممتد لأكثر من 30 عاماً، كما تسعى الشركة من خلال البرنامج إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمتها 500 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وسيقوم المشروع فور انطلاقه على تمكين تصنيع حلول تقنية المعلومات المؤسسية، حيث تتولى الشركتان إنتاج آلاف الوحدات من خوادم الجيل الحادي عشر من HPE ProLiant كل عام.ويتضمن المشروع تجميع منتجات حسب الطلب بإعدادات متقدمة، والتي تشمل معالجات الرسوميات والمعالجات والذاكرات إلى جانب خيارات متعددة من حلول التخزين والشبكات.كما تعتزم الشركتان، بعد نجاح إطلاق المشروع، إقامة خطوط إنتاج إضافية خلال السنوات القادمة لتعزيز الإنتاج وتوسيع نطاق الصادرات إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.ويسهم تطوير منشأة الفنار، الموجودة في الرياض، بتوفير فرص عمل تتطلب مهارةً عالية والارتقاء بمنظومة التكنولوجيا على مستوى المملكة، كما تنسجم الخطوة مع التزام الشركتين بالتوطين من خلال توفير فرص التدريب للمتخصصين السعوديين في مجالات التصنيع المتقدم وتصميم الحلول.وقال معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ هيثم عبدالرحمن العوهلي: "إن هذه الشراكة تشكّل خطوة مهمة لتمكين النظام البيئي للقطاع الرقمي في المملكة، ويعكس تطلعات الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يأتي عزم شركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" لإنشاء قدرات إنتاج محلية في المملكة ليترجم رؤى المملكة في أن تصبح مركزًا لتصنيع التقنيات، وسيؤدي دوراً مهماً في ازدهار الاقتصاد الرقمي".وأعرب عن ترحيب وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باستثمار الشركة الجديد في المملكة ودعم مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها في البلاد.من جانبه، قال نائب أول الرئيس والراعي التنفيذي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة مارك ووترز: "يمتد التزام الشركة بالعمل في المملكة لأكثر من 30 عاماً، ونعتزم الاستمرار بالاستثمار في موظفينا وشراكاتنا، ويسعدنا تأكيد التزامنا بجلب صناعة حلول تقنية المعلومات المؤسسية إلى المملكة، ونتطلع إلى توسيع شراكاتنا في المملكة بشكل أكبر، وتعزيز قدراتنا لتقديم مساهمات إيجابية لأهداف رؤية المملكة 2030".بدوره قال النائب التنفيذي لشركة الفنار عامر العجمي: "إن هذا المشروع الرائد يشكّل أول تجربة لإنتاج حلول الحوسبة المخصصة للشركات في المملكة العربية السعودية، ونتطلع اليوم إلى التعاون مع الشركة لتعزيز مكانة الفنار بصفتها إحدى أكبر شركات تصنيع المنتجات الإلكترونية والكهربائية وتوفير الحلول الرقمية في المملكة والشرق الأوسط، مما يتيح لنا تعزيز إمكاناتنا ودعم نمو منظمة التكنولوجيا في المملكة".وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن إطار التزام الشركة الراسخ بإثراء المحتوى المحلي وتمكين مختلف القطاعات في المملكة".// انتهى //18:33ت م0169