الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستشارك وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023م المقام في مدينة الرياض تحت شعار (منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن).وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية المعنية بتعزيز الأمن وتحسين جودة الحياة في مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، من خلال استعراض أبرز التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، والخدمات الرقمية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار، بموثوقية عالية وأمان، والتوعية بالمخالفات التي تؤثر في السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.// انتهى //18:42ت م0171