الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واساستضافت جلسة حوارية بعنوان "بناء أنظمة تقنية عميقة وتشكيل سياسة التقنية"، ضمن فعاليات مؤتمر "ليب23" التقني عبر منصة "ديب فيست" التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، السفير السابق للعلوم والتقنية والابتكار في جمهورية كوريا وونكي مين، ومؤسس ورئيس مجموعة ""Enso والرئيس السابق لمؤسسة دبي للمستقبل هانتر لي سويك، ورئيس وزراء أستونيا السابق ورئيس شركة "AuveTech" تافي رويفاس، وأدارت الجلسة نائب رئيس الأخلاقيات والسياسية في شركة IBM بيتسي جريتوك.وعرّفت جريتوك خلال مقدمتها التقنية العميقة، بأنها أي كيان يهتم في التقنيات العالية والتوجهات الحديثة في الصناعات، ويطوّر هذه التقنيات من خلال الأبحاث ويستثمر في المجال ويطور ويدعم ابتكار التقنيات الحديثة، مؤكدةً أنه يجب أخذ الثقافة بعين الاعتبار عند تطبيق أي تقنيات جديدة.بدوره، أكد ومؤسس ورئيس مجموعة ""Enso والرئيس السابق لمؤسسة دبي للمستقبل هانتر لي سويك، أن رؤية المملكة 2030 تأتي بأجندة عالية المستوى تتضمن بنية تحتية قوية ومطارات عالمية وموانئ بحرية حديثة، مشدداً على ضرورة استقطاب الكفاءات وبناء مركز عملي أو ما يسمى بالبناء العقلي لإنتاج مكتسبات فكرية تستفيد منها الدولة ، كذلك توفير أرضية تقنية للاستفادة من التجارب العالمية.وقال سويك: إنه بالنظر للشرق الأوسط فقد كانت هناك بدايات مشرقة نرجو لها النجاح خصوصاً في بلدان ذات تعداد سكاني عالي مثل المملكة.فيما أكد السفير السابق للعلوم والتقنية والابتكار في جمهورية كوريا وونكي مين، أن الموازنة مطلوبة بعد معرفة التقنية وفوائدها واستخداماتها، مشيراً إلى أن الدول تركز على ما يناسبها وتضع القواعد والبنية، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للتطوير والدعم والمحافظة على الملكية الفكرية.// انتهى //18:45ت م0172