الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسيحظى جناح مجموعة stc في مؤتمر ليب 23 التقني الدولي باهتمام وزيارة عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التقنية والاستثمار .وزار الجناح في الأيام الأولى للمعرض عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين يتقدمهم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لامانوسكاس، استمعوا لشرح عن أبرز الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة التي تقدمها المجموعة .وتقدم stc لزوار المعرض مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة، حيث حظيت تقنية الميتافيرس بتفاعل كبير من الزوار فيما برزت تقنيات الاتصال الفضائية وخدمات الإنترنت الجوي، وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية الصحية مثل الهولو دكتور للاستشارات الطبية عن بعد والروبوت الصحي والدرون لتوصيل المعدات الطبية واستخدام تقنيات الجيل الخامس في الإسعاف الذكي وغيرها ،كما تستعرض حلول الموانئ الذكية كالمراقبة الذكية لزيادة السلامة والأمان، وأتمتة الرافعات لتحويل العمليات للتشغيل عن بعد من غرفة التحكم المركزية واستخدام الكاميرات الذكية في دعم أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ والإسهام في تعزيزها .ويضم الجناح مشاركة عدد من الشركات التابعة للمجموعة حيث تعرض شركة sirar أحدث حلول وخدمات الأمن السيبراني، فيما تقدم شركة specialized عدداً من المنتجات والحلول للاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية، فيما تركز شركة solutions في مشاركتها بالمعرض المصاحب على أحدث الحلول والخدمات الرقمية لقطاع الأعمال، وتسلط stcpay الضوء في مشاركتها على مستقبل التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية .الجدير بالذكر أنّ مشاركة stc الفاعلة في معرض 2023 LEAP تأتي في إطار أهداف المجموعة بإبراز إستراتيجيتها في تنويع الفرص الاستثمارية في القطاعات الرقمية المتنوعة وكذلك التأكيد في دورها الريادي في تعزيز رحلة التمكين الرقمي في المملكة والمنطقة .// انتهى //18:46ت م0173