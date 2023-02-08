الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون.وعبر السفير كرومبتون عن حرص المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة مع دول المجلس في جميع المجالات.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.فيما أكد معاليه الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي تم الإعلان عنها في القمة المشتركة التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016، ويتم تفعيلها من خلال تنفيذ خطط العمل المشترك وقرارات القمة، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون الأمني والدفاعي، والتعاون الاقتصادي والثقافي، بالإضافة إلى متابعة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي انطلقت في ضوء البيان المشترك الموقع في 22 يونيو 2022م، متطلعاً لنجاح الجولة الثالثة للمفاوضات التي تستضيفها الرياض منتصف مارس المقبل.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //18:46ت م0174