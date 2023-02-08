الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسيشارك المنتخب السعودي لألعاب القوى في البطولة الآسيوية العاشرة لألعاب القوى للصالات التي ستقام في العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال الفترة من 10 ـ 12 من فبراير الجاري.ويمثل الأخضر في البطولة 6 لاعبين هم حسين آل حزام في القفز بالعصا , وحمود العلواني في الوثب الطويل, وسعيد عبدالله في السباعي, وسامي اليامي ( سباق 800 متر) , فايز السبيعي في سباقي ( 1500 ـ 3000 متر ), ولجين الحمد في سباق 60 مترًا.وأكد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان جاهزية الأخضر للمنافسات, بعد اختتام المعسكر التحضيري الذي أقيم في كل من أمريكا وجنوب أفريقيا والطائف والمنطقة الشرقية منذ شهر نوفمبر الماضي والذي خرجوا منه بنتائج إيجابية ستدعم حظوظهم في تحقيق إنجازات مميزة خلال البطولة.وبين أن الاستعدادات والتحضيرات للبطولة انطلقت منذ فترة طويلة تخللها العديد من المعسكرات والتجمعات والبطولات التي كانت محطات مهمة للوصول إلى الجاهزية الأمثل لمثل هذه المشاركات, متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين, وتحقيق أرقام تأهيلية للمشاركات العالمية.// انتهى //18:47ت م0175