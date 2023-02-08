طريف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسشارك القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في مهرجان الصقور في نسخته الثامنة.وتمثلت المشاركة في تهيئة عدد من مرافقها الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة مدة المهرجان، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهزة ، وعربة لراغبي التبرع بالدم من أعضاء وزوار المهرجان وعربة عيادات متنقلة .وأكد مدير القطاع الصحي بالمحافظة ناصر المدوح أن هذه المشاركة تأتي بتوجيهات من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية دعمًا للمهرجان وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //18:59ت م0176