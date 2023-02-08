الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت " "inspireU التابعة لشركة "STC" اتفاقية شراكة إستراتيجية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات "NTDP" لدعم مشاريع رواد الأعمال وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لها، وذلك ضمن مشاركتها في المعرض التقني الدولي "ليب23".وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام لتمكين نمو وتطور الشركات التقنية الناشئة في المملكة.وسيقدم الطرفان الدعم المادي والتقني وخدمات التوجيه والإرشاد المتخصصة، وإتاحة الوصول إلى خدمات عالية رائدة لتعزيز قدرة الشركات التنقية الناشئة على التنافسية والقيام بدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني للمملكة.ويسهم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات، وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه عبر تمكينه بالخبرات المالية والمعرفية.فيما تُعدّ "inspireU " أول مسرّعة أعمال للشركات الناشئة من القطاع الخاص التي تركز على الابتكار الرقمي في المنطقة، حيث احتضنت أكثر من 90 شركة رقمية ناشئة، وقدمت التمكين التقني والدعم المادي وجلسات الإرشاد المقدمة من الخبراء المحليين وخبراء وادي السيليكون المختصين، كما وفرت الدعم الإعلامي والبيئة الاستثمارية لدعم وصول هذه الشركات إلى قيمة سوقية إجمالية تزيد عن 10 مليارات ريال.// انتهى //19:00ت م0177