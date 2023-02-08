الجبيل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة السلامة المرورية بمحافظة الجبيل، اليوم، اجتماعاً برئاسة المحافظ رئيس اللجنة منصور الداود، بحضور أعضاء اللجنة.وأكد محافظ الجبيل أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية بما يضمن تحقيق السلامة المرورية العامة لمستخدمي الطرق.وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية لقائدي المركبات بمختلف أنواعها، والوقوف على عوامل السلامة في جميع الطرقات، ومتابعة الملاحظات وبحث سبل معالجتها، واستعراض الحلول والتوصيات للحد من الحوادث المرورية في محافظة الجبيل.//انتهى//19:01ت م0178