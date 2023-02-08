روما 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقعت المملكة المتحدة وإيطاليا اليوم، اتفاقية شراكة تجارية تهدف لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد، وذلك لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كشريك تجاري حيوي داخل أوروبا ومجموعة السبع.وذكر بيان نشرته الحكومة البريطانية أن الاتفاقية وقعها وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش التي تزور روما حاليًا، ومن الجانب الإيطالي نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني، وهي أول اتفاقية تجارية موقعة بين المملكة المتحدة وإحدى دول الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الشركات البريطانية والإيطالية في القطاعات العالية النمو، مثل علوم الحياة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات منخفضة الكربون.// انتهى //19:24ت م0186