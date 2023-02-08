الخرطوم 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي انيت ويبر.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما تنسيق الجهود لدعم الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين وللمجتمعات المستضيفة في المنطقة.// انتهى //20:00ت م0189