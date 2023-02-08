جيزان 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستكثف أمانة منطقة جازان الجولات الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة للتأكد من جاهزيتها.وأكدت الأمانة أنها خصصت فرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها، مشيرة إلى أن الرقابة على تلك المنشآت تأتي ضمن سعيها لضبط جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات بحسب مجالها، ومنع وجود مخالفات تجارية أو صحية أو بيئية في تلك المحطات التي تؤثر على صحة البيئة بوجه عام .وبيّنت أمانة جازان أن تلك المنشآت تعدّ جزءاً من الواجهة الحضارية لمنطقة جازان ومن هنا جاء السعي للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة من قبل تلك المنشآت لترك انطباع إيجابي لمرتاديها، وتحقيق رضا المستفيدين والارتقاء بمنظومة الخدمات البلدية على العموم .وأوضحت أن الرقابة تشمل مراقبة الموقع والبيئة المحيطة والتأكد من خلوّها من الملوثات والنفايات والمخلفات الضارة، وسلامة مداخلها ومخارجها ومواقف السيارات ،وعدم وجود إحداثات بناء غير مرخصة مما قد يؤثر على السلامة العامة بالموقع، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والإصحاح البيئي على دورات المياه الملحقة بالمحطات والمساجد، وعدم وجود بؤر لتكوّن مصادر الأمراض والأوبئة .// انتهى //20:00ت م0190